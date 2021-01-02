Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретился с политологом белорусского происхождения Виталием Шкляровым. Его незаконно удерживали в Беларуси в течение 3 месяцев.

Вернуть Виталия Шклярова удалось в октябре 2020 года. Об этом сообщил Майк Помпео в своем твиттере.

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"Благодаря крупным командным усилиям Государственного департамента США, специального представителя президента США Роджера Карстенза и наших команд в Киеве, Минске и Вашингтоне, его привезли домой в октябре 2020 года", – сказал Помпео.

Государственный секретарь США к публикации также прикрепил фото с политологом и его семьей.

Vitali Shkliarov suffered 3 months of wrongful detention in Belarus. A huge team effort from @StateDept Med Services, @StateSPEHA, and our teams in Kyiv, Belarus, Minsk and Washington brought him home in October 2020. pic.twitter.com/KJqE5LVOwK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 2, 2021

Что известно о Виталии Шклярове