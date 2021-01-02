Помпео встретился с белорусским политологом, которого называют советником Тихановской
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео встретился с политологом белорусского происхождения Виталием Шкляровым. Его незаконно удерживали в Беларуси в течение 3 месяцев.
Вернуть Виталия Шклярова удалось в октябре 2020 года. Об этом сообщил Майк Помпео в своем твиттере.
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"Благодаря крупным командным усилиям Государственного департамента США, специального представителя президента США Роджера Карстенза и наших команд в Киеве, Минске и Вашингтоне, его привезли домой в октябре 2020 года", – сказал Помпео.
Государственный секретарь США к публикации также прикрепил фото с политологом и его семьей.
Что известно о Виталии Шклярове
- Родился в белорусском городе Гомель. Сейчас является гражданином США.
- СМИ неоднократно заявляли, что Шкляров якобы был советником Сергея и Светланы Тихановских в начале президентской компании.
- Сторонники Лукашенко уверяют, что именно он научил белорусскую оппозицию "жить" в соцсетях.
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