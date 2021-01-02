Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео зустрівся з політологом білоруського походження Віталієм Шкляровим. Його незаконно утримували в Білорусі продовж 3 місяців.

Повернути Віталія Шклярова вдалось у жовтні 2020 року. Про це повідомив Майк Помпео у своєму твіттері.

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"Завдяки великим командним зусиллям Державного департаменту США, спеціального представника президента США Роджера Карстенза та наших команд у Києві, Мінську та Вашингтоні, його привезли додому у жовтні 2020 року", – зазначив Помпео.

Державний секретар США до публікації також прикріпив фото з політологом та його родиною.

Vitali Shkliarov suffered 3 months of wrongful detention in Belarus. A huge team effort from @StateDept Med Services, @StateSPEHA, and our teams in Kyiv, Belarus, Minsk and Washington brought him home in October 2020. pic.twitter.com/KJqE5LVOwK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 2, 2021

Що відомо про Віталія Шклярова