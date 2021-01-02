Помпео зустрівся з білоруським політологом, якого називають радником Тихановської
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео зустрівся з політологом білоруського походження Віталієм Шкляровим. Його незаконно утримували в Білорусі продовж 3 місяців.
Повернути Віталія Шклярова вдалось у жовтні 2020 року. Про це повідомив Майк Помпео у своєму твіттері.
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"Завдяки великим командним зусиллям Державного департаменту США, спеціального представника президента США Роджера Карстенза та наших команд у Києві, Мінську та Вашингтоні, його привезли додому у жовтні 2020 року", – зазначив Помпео.
Державний секретар США до публікації також прикріпив фото з політологом та його родиною.
Що відомо про Віталія Шклярова
- Народився у білоруському місті Гомель. Зараз є громадянином США.
- ЗМІ неодноразово заявляли, що Шкляров нібито був радником Сергія та Світлани Тихановських на початку президентської компанії.
- Прихильники Лукашенка запевняють, що саме він навчив білоруську опозицію "жити" у соцмережах.
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