Об этом рассказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский, передает 24 канал.

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Байден опасается, что Украина будет стрелять по России

1 июня глава США заявил об очередном транше военной помощи Украине, в рамках которого планируют поставить ракетную артиллерийскую систему HIMARS с боеприпасами.

Справка. HIMARS – это самая мощная реактивная система залпового огня из США. Версия M270 находится на вооружении Украины. Она производит 12 выстрелов в минуту. Чтобы привести эту систему в боевую готовность, нужно около 20 секунд и 3 человека. Дальнобойность M270 HIMARS – от 2 до 300 километров.



Однако есть и снаряды, способные поражать цель на расстоянии до 120 километров. В любом случае, M270 HIMARS выпускает по 12 таких ракет в минуту. Каждая из них попадет в цель с вероятностью 98%.

Ранее Байден говорил, что Украине не будут поставлять ракетные системы, способные нанести удары по России. Затем СМИ писали, что президент не исключает отправки Украине РСЗО с меньшей дальностью.

Пионтковский возмутился, почему Украина не может ударить, скажем, по Белгородскому аэропорту, откуда взлетают российские истребители, уничтожая украинские города, убивая гражданских и военных.

Это психологическая уступка, продолжающая слова Байдена о том, что НАТО не будет воевать на территории Украины и не будет закрывать небо. Неужели они не понимали, что это предложение к дальнейшей агрессии,

– спросил российский оппозиционный публицист.

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HIMARS могут "решить вопрос" с Путиным

Пионтковский добавил, что количество HIMARS, которое анонсировали в 11 пакете помощи от США, недостаточно. Он подчеркнул, что если бы Штаты передали Украине 100 HIMARS, то в течение двух недель вопрос с Путиным можно было бы исторически решить.

"Какая-то нерешительность есть у американцев. Это как осторожность перед прыжком в неизвестное", – сказал Пионтковский.

Какой была политика предыдущих руководителей США

Барак Обама рассматривал любое вмешательство в мировые процессы как проявление американского империализма. Уже перед уходом с поста президента США Обама сказал: "Проблема в том, что россиянам хочется изнасиловать Украину больше, чем нам ее защитить".

рассматривал любое вмешательство в мировые процессы как проявление американского империализма. Уже перед уходом с поста президента США Обама сказал: "Проблема в том, что россиянам хочется изнасиловать Украину больше, чем нам ее защитить". Дональд Трамп утверждал, что Америке не нужны какие-либо союзники, которые только попытаются ее эксплуатировать финансово.

В то же время у действующей администрации президента США нет страха перед Путиным.

Они понимают, что Путин вроде бы в их руках, но вопрос: перерезать эту нить, на которой он держится, или нет. Но цена этих колебаний ужасна – сотни убитых украинских военных ежедневно и тысячи гражданских,

– заявил Пионтковский.

По его словам, и американцы, и европейцы понимают, что Путин уже проиграл.

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