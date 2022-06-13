Про це розповів російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський, передає 24 канал.

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Байден побоюється, що Україна стрілятиме по Росії

1 червня очільник США заявив про черговий транш військової допомоги Україні, у межах якої планують поставити ракетну артилерійську систему HIMARS з боєприпасами.

Довідка. HIMARS – це найпотужніша реактивна система залпового вогню зі США. Версія M270 є на озброєнні України. Вона здійснює 12 пострілів за хвилину. Для того, аби привести цю систему у бойову готовність, потрібно близько 20 секунд та 3 людини. Далекобійність M270 HIMARS – від 2 до 300 кілометрів.



Проте є також снаряди, здатні вражати ціль на відстані до 120 кілометрів. У будь-якому випадку, M270 HIMARS випускає по 12 таких ракет за хвилину. Кожна з них влучить у ціль з вірогідністю в 98%.

Раніше Байден казав, що Україні не будуть постачати ракетні системи, які здатні завдати ударів по Росії. Потім ЗМІ писали, що президент не виключає відправлення Україні РСЗВ із меншою дальністю.

Піонтковський обурився, чому Україна не можу вдарити, скажімо, по Бєлгородського аеропорту, звідки злітають російські винищувачі, що знищують українські міста, вбиваючи цивільних і військових.

Це психологічна поступка, що є продовженням слів Байдена про те, що НАТО не воюватиме на території України й не закриватиме небо. Невже вони не розуміли, що це пропозиція до подальшої агресії,

– запитав російський опозиційний публіцист.

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HIMARS можуть "розв'язати питання" з Путіним

Піонтковський додав, що кількість HIMARS, яку анонсували в 11-му пакеті допомоги від США, є недостатньою. Він підкреслив, що якби Штати передали Україні 100 HIMARS, то протягом двох тижні питання з Путіним можна було б історично розв'язати.

"Якась нерішучість є в американців. Це як обережність перед стрибком у невідоме", – сказав Піонтковський.

Якою була політика попередніх очільників США

Барак Обама розглядав будь-яке втручання у світові процеси, як прояв американського імперіалізму. Вже перед тим, як він пішов з посади президента США, Обама сказав: "Проблема у тому, що росіянам хочеться зґвалтувати Україну більше, ніж нам її захистити".

розглядав будь-яке втручання у світові процеси, як прояв американського імперіалізму. Вже перед тим, як він пішов з посади президента США, Обама сказав: "Проблема у тому, що росіянам хочеться зґвалтувати Україну більше, ніж нам її захистити". Дональд Трамп стверджував, що Америці непотрібні будь-які союзники, які лише спробують її експлуатувати фінансово.

Водночас у чинної адміністрації президента США немає страху перед Путіним.

Вони розуміють, що Путін нібито в їхніх руках, але питання: перерізати цю нитку, на якій він тримається, чи ні. Але ціна цих вагань жахлива – сотні вбитих українських військових щодня та тисячі цивільних,

– заявив Піонтковський.

За його словами, і американці, і європейці розуміють, що Путін вже програв.

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