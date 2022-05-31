Президент США Джо Байден не виключає відправлення Україні ракетних систем залпового вогню. Але остаточного рішення не прийнято.

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"Ракетні системи залпового вогню розглядаються, але на столі немає нічого з можливостями дальнього удару", – заявив один з чиновників на правах анонімності.

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Напередодні американський президент заявив, що не буде надавати Україні ракетні системи, які здатні завдати удару по території Росії.

Водночас така заява не виключає того, що США таки можуть надати Україні РСЗВ, але з ракетами меншої дальності дії. Напередодні американські ЗМІ писали, що в Сполучених Штатах таки погодили передати відповідні ракетні системи залпового вогню.

Сполученні Штати мають у своєму арсеналі декілька сучасних ракетних систем. Серед них HIMARS M142 та M270 MLRS. Однак дальність стрільби цих РСЗВ залежить від того, які ракети використовувати – від некерованих реактивних снарядів до балістичних ракет. Наприклад, некеровані реактивні снаряди M26 мають дальністю дії до 45 кілометрів. Керовані M30/31 – до 70 кілометрів. А от балістичні ракети серії ATACMS можуть вражати ціль на відстані до 300 кілометрів.

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Навряд чи США погодять зараз надавати Україні саме ATACMS. Адже з них Україна може завдавати удару по скупченню російської військової техніки на території Росії. Для прикладу, по складах боєприпасів або аеродромах.

Адже в США бояться, що після таких ударів ескалація конфлікту лише посилиться, і під удар росіян потраплять американські об'єкти або їх союзників.

Водночас Сполучені Штати вже доставляють в Україну гаубиці калібром 155 міліметрів. Мова йде про M777, яка може завдавати удару на відстань від до 40 кілометрів (артилерійським снарядом M982 Excalibur). Однак, скоріш за все, українські військові використовують більш традиційні снаряди, які мають дещо меншу дальність стрільби.

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