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      Понять и простить: пророссийский боевик-разведчик попался полиции в пассажирском автобусе

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      Задержанный боевик "ЛНР"
      Задержанный боевик "ЛНР" / Нацполиция

      Правоохранители проверяли документы пассажиров автобуса, который пересекал блокпост. И во время сверки с базой тех, кто находится в розыске обнаружили и задержали 46-летнего мужчину. Ведь он не только принимал участие в незаконных вооруженных формированиях, но и "служил" разведчиком.

      На блокпосту "Петропавловка" Станично-Луганского района Луганской области круглосуточно работают бойцы батальона патрульной службы особого назначения "Луганск-1".

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      Именно они и задержали мужчину, который оказался разведчиком с "ополчения ЛНР", о чем сообщил Отдел коммуникации полиции Луганской области.

       

      Оперативники установили, что мужчина в период с марта по июнь 2015 года "служил" в разведывательном взводе так называемого "ополчения ЛНР" под руководством Александра Конкина в городе Ровеньки Луганской области.

      Конкин, к слову, известный под псевдонимом "Фотон" – представитель донских казаков, родившийся в Ростовской области России и гражданин России. Известный мародерством, грабежами и захватом нефтебазы с заложниками.

      Что рассказал задержанный полицией пророссийский боевик: смотрите видео

      Задержанный рассказал, что направлялся в украинский Северодонецк, при этом имел с собой только ксерокопию паспорта. Цель поездки объяснил так: "Я ехал восстановить паспорт. Паспорт гражданина Украины".

      Я каюсь. И надеюсь, что меня поймут и простят. Поймут и простят всех нас,
      – сказал задержанный.

      Мужчина уверяет, что в боевых действиях участия не принимал и в украинских бойцов не стрелял. Далее же задержанным будет заниматься СБУ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Луганска Новости Украины Полиция Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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