Пономарев предположил, чьими руками убили Бабченко

Бывший российский депутат Илья Пономарев высказал предположение, что к убийству журналиста Аркадия Бабченко могут быть причастны украинские добровольческие батальоны.

Вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист скончался в "скорой".

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"За последние три дня я слышал о трех заказах на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов доброльческих батальонов. Уверен, что убийцу надо искать в этой среде", – написал Пономарев в Facebook.



Также политик, который сейчас проживает в Украине, высказал предположение, что это не последняя подобная смерть.