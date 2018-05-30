Пономарьов припустив, чиїми руками вбили Бабченка
Колишній російський депутат Ілля Пономарьов висловив припущення, що до вбивства журналіста Аркадія Бабченка можуть бути причетні українські добровольчі батальйони.
Ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".
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"За останні три дні я чув про три замовлення на російських опозиціонерів з числа емігрантів. Вербують колишніх бійців доброльчих батальйонів. Упевнений, що вбивцю треба шукати в цьому середовищі", – написав Пономарьов у Facebook.
Також політик, який зараз проживає в Україні, висловив припущення, що це не остання подібна смерть.
Джерело: 24 Канал
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