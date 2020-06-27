Волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm вычислили российских военных, которые получили боевые награды за участие в войне против Украины и решили похвастаться ими в соцсетях.

База даних "Нагородне тавро воєнних злочинців ЗС РФ"

Важливим джерелом інформації під час проведення розвідки відкритих джерел (OSINT) є сторінки в соцмережах російських військовослужбовців. За роки діяльності міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm на практиці розроблена методика, що дає змогу чітко й оперативно виявляти та ідентифікувати російських воєнних злочинців. Детальніше – читайте у відеоблозі "InformNapalm" на 24 каналі.

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Ідентифікація "ветеранів" Донбасу і Сирії проводиться за характерними ознаками. Навіть коли інформації у профілях мало і використовують псевдонім, у більшості випадків нам вдається точно встановити особи окупантів.

Індикатором участі російських військових у війнах, розв'язаних Кремлем проти України та сирійського народу, стали бойові нагороди. Це державні та відомчі ордени і медалі РФ, а також нагородні реєстрові посвідчення до них, фото яких самі "кавалери" чи члени їхніх родин з гордістю викладають на своїх сторінках.

До початку гібридної війни РФ проти України дані про нагородження військовослужбовців російської армії і матеріали реєстрів були у відкритому доступі. Але з 2014 року воєнно-політичне керівництво РФ засекретило цю інформацію. Тому збір даних про нагороджених за воєнні злочини є одним із важливих напрямків розвідки відкритих джерел.

У жовтні 2016 року InformNapalm презентував базу даних "Нагородне тавро воєнних злочинців ЗС РФ". У базу потрапили 79 "кавалерів", нагороджених десятьма різновидами орденів та медалей. Робота в цьому напрямку триває, і скоро ми представимо оновлену базу, доповнену понад 60 нагородами.

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Воювали проти України і "спалилися" медалями

У новому OSINT-розслідуванні представлено військовослужбовців 19-ї окремої мотострілецької бригади – Владикавказ, Північна Осетія – які отримали бойові нагороди за участь у війні проти України. Розповімо детальніше про кількох з них.

► В'ячеслав Стрельніков

В'ячеслав Олександрович Стрельніков, родом із села Донаурово Уржумського району Кіровської області. Судячи зі сторінки Стрельнікова, строкову військову службу він проходив у 2013 – 2014 роках – ймовірно, у реактивному дивізіоні 19-ї мотострілецької бригади. Після строкової служби підписав контракт в цьому ж з'єднанні, але вже у складі розвідувального батальйону.

Стрельніков обережний у соціальних мережах, веде профілі під вигаданими іменами, наприклад В'ячеслав Толмочов чи Артур Самохін. Має сторінку і на своє власне ім'я, але вона неактивна з 2010 року.

Сторінки Стрельнікова під іншими іменами / Скриншоти

Все ж російські понти взяли гору: Стрельніков просто не зміг не похвалитися високою бойовою нагородою – орденом Мужності, з яким він вперше позував на фото в липні 2015 року в профілі на ім'я Артура Самохіна. Вдруге у жовтні 2016 року він виставив знімок ордена і нагородного посвідчення в профілі на ім'я В'ячеслава Толмочова.



Стрельніков в нагородах / Скриншот



Посвідчення до нагороди Стрельнікова / Скриншот

Крім нагороди, у профілях Стрельнікова мало що вказує на його "бойові заслуги" і військову службу. Скептики можуть сказати, що це непрямий доказ, проте надмірна (і водночас нерозумна) конспірація Стрельнікова-Самохіна-Толмочова свідчить про те, що йому є що приховувати.

► Євгеній Петухов

А його дружні контакти ведуть до розвідки 19-ї ОМСБр, і серед них є низка військовослужбовців, які воювали на Донбасі і теж мають нагороди. Це, зокрема, Євгеній Юрійович Петухов. Судячи з його сторінки, строкову військову службу він проходив у 12-му – 13-му роках на посаді водія комендантської роти 19-ї мотострілецької бригади.





Сторінка Петухова / Скриншот



Характеристика Петухова / Скриншот

Відслуживши і отримавши непогану службову характеристику, підписав контракт на службу в цьому ж з'єднанні із Владикавказу на посаді командира відділення вогнеметного взводу роти РХБЗ. Петухов доволі активний на своїй сторінці "В контакте". 3 грудня 2014 року він вихвалявся медаллю "За воїнську доблесть" і нагородним посвідченням до неї.



Петухов опублікував нагороди / Скриншот

Трохи раніше, у вересні 2014 року, в його альбом завантажено фото, на якому він одягнений так, що більше схожий на бойовика НЗФ "Новоросії" на Донбасі, а не на кадрового військового.



Фото Петухова з 2014 року / Скриншот

Схоже на те, що мужність по-російськи – це боягузство і малодушність. Що ж це за країна така? Контрактник Стрельніков, кавалер однієї з вищих державних нагород Росії, вихвалявся орденом Мужності і нагородним посвідченням до нього майже рік. Але після люстрації від InformNapalmу, ФСБ-наглядачі змусили видалити фото з соцмереж. Але це вже не важливо, головне, що зафіксовано факт причетності Стрельнікова до війни в Україні. Таке відбувається у результаті майже всіх викривальних публікацій InformNapalm. Ось така вона – "велика" Росія – країна без доблесті і честі.