В результате удара разрушены несколько этажей, в здании выбиты окна. Появились фото и видео последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Какие последствия попадания в многоэтажку

В Сумах продолжается ликвидация последствий вражеского удара, ночью россияне нанесли по одному из 10-этажных жилых домов города. По предварительной информации, в результате атаки разрушено 9 квартир и 12 балконов.

Есть повреждения в результате удара по Сумах / Фото ГСЧС Украины

По данным Общественное, после удара повреждены окна и стены многоэтажки. Согласно обнародованной информации, разрушены с шестого по второй этажи. Предварительно, под завалами до сих пор могут находиться люди.

В результате попадания есть разрушения: смотрите видео

Напомним, воздушную тревогу из-за атаки БпЛА на территории Сумской области объявили в 22:48. Около 00:18 в областном центре раздались взрывы. На месте удара развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.