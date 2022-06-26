Российские кафиры сегодня утром решили нанести ракетные обстрелы по столице. Традиционно для себя враг целился в гражданскую инфраструктуру.

Читайте также Лидеры G7 обяжутся оказывать бессрочную поддержку Украине, – СМИ

Во время повторных тревог работала система ПВО

В течение дня в столице звучали сигналы воздушной тревоги. Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник рассказал, что попаданий, кроме как во время первой атаки, больше не было. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, работа после обстрелов и ликвидация их последствий продолжаются. Спасатели разбирают завалы, есть информация о 6 пострадавших. 4 госпитализированы, один человек, к сожалению, погиб. Разбор завалов продолжается, поэтому говорить, что это уже окончательная информация, нельзя.

Что касается сигнала воздушной тревоги, который длился еще несколько часов после утреннего обстрела, то он был необходим для работы ПВО и безопасности людей.

Больше у нас попаданий не было, хотя был один пожар на Левом берегу, бытовой. Все взрывы, которые люди слышали после утреннего обстрела – это работа ПВО,

– сообщил Поворозник.

Ракетный обстрел Киева: что известно

Утром 26 июня российские атаковали Киев со своих бомбардировщиков. Они направили на столицу Украины высокоточные ракеты, запущенные из Каспийского моря .

Один из снарядов врага попал в многоэтажку , расположенную в Шевченковском районе. Спасатели получили уведомление о пожаре в 06:29.

В результате обстрела пострадала 7-летняя девочка, ее удалось спасти из-под завалов и прооперировать. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Также от обстрела пострадала мать, 36-летняя гражданка России. Ее тоже спасли, она находится в больнице.

Еще одна ракета врага попала прямо в детский сад. Также из-за попадания снаряда был поврежден водопровод. Все остальные ракеты, которые враг запустил по столице, удалось сбить нашим ПВО.

Смотрите также – Джонсон требует продолжать оказывать помощь Украине и не замораживать войну, как того стремится Россия: видео