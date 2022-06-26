Російські окупанти сьогодні зранку вирішили завдати ракетного обстрілу по столиці. Традиційно для себе ворог цілив у цивільну інфраструктуру.

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Під час повторних тривог працювала система ППО

Впродовж дня в столиці ще лунали сигнали повітряної тривоги. Перший заступник мера Києва Микола Поворозник розповів, що влучань окрім як під час першої атаки більше не було. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, робота після обстрілів та ліквідація їх наслідків продовжуються. Рятувальники розбирають завали, є інформація про 6 постраждалих. 4 госпіталізовані, одна людина, на жаль, загинула. Розбір завалів триває, тому говорити, що це вже остаточна інформація, не можна.

Що стосується сигналу повітряної тривоги, який тривав ще кілька годин після ранкового обстрілу, то вона була необхідна для роботи ППО та безпеки людей.

Більше в нас влучань не було, хоча була одна пожежа на Лівому березі, побутова. Всі вибухи, які люди чули після ранкового обстрілу – це робота ППО,

– повідомив Поворозник.

Ракетний обстріл Києва: що відомо

Зранку 26 червня російські атакували Київ зі своїх бомбардувальників. Вони спрямували на столицю України високоточні ракети, які запустили з Каспійського моря.

Один зі снарядів ворога влучив у багатоповерхівку, яка розташована у Шевченківському районі. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 06:29.

Внаслідок обстрілу постраждала 7-річна дівчинка, її вдалося врятувати з-під завалів та прооперувати. Зараз її життю нічого не загрожує. Також від обстрілу постраждала її мати, 36-річна громадянка Росії. Її теж врятували, вона перебуває у лікарні.

Ще одна ракета ворога влучила просто у дитячий садочок. Також через влучання снаряда було пошкоджено водогін. Усі інші ракети, які ворог запустив по столиці, вдалося збити нашим ППО.

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