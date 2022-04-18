Ракетный удар по Львову был нанесен из Каспийского региона с самолетов. Ракеты ударили по городу около 8:30.

На тему Во Львове из-за обстрелов погибли уже 7 человек, количество жертв неокончательно, – Козицкий

"Три попадания в складские помещения, которые не использовались военными. А также одно попадание по станции техобслуживания автомобилей", – рассказал глава Львовской ОВ Максим Козицкий.

В результате попаданий произошли пожары. Оба объекта разрушены полностью.

Он подтвердил гибель семи человек в результате ракетного удара. Еще 11 человек травмированы, среди них и ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения. Однако количество пострадавших может быть больше, ведь пока спасатели разбирают завалы.

Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и автомобилях.