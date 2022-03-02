В Ольвию судно зашло еще 23 февраля. Оно ожидало нагрузки. Возможности выхода не было из-за незаконных навигационных предупреждений об ограничении судоходства со стороны России.

Заметьте Шторм не позволяет высадиться русскому десанту, – Арестович

Одна ракета попала в надстройку, на судне начался пожар. Для спасения экипажа направлено 2 буксира. По предварительным данным, пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

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Ракета попала в судно: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)