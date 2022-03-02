В Ольвію судно зайшло ще 23 лютого. Воно очікувало навантаження. Можливості виходу не було через через незаконні навігаційні попередження про обмеження судноплавства з боку Росії.

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Одна ракета потрапила в надбудову, на судні розпочалася пожежа. Для порятунку екіпажу направлено 2 буксири. За попередніми даними постраждалих немає,

– мовиться у повідомленні.

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