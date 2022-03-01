Радник голови Офісу Президента Арестович заявив, що погода вирішила знищити плани окупанта, повідомляє 24 канал. Зокрема, щодо висадки десанту на Півдні України.

Зауважте 5 710 окупантів померли від початку нападу Росії на Україну, – Арестович про втрати окупантів

Бачте, навіть погода за нас. Третю добу шторм на Чорному морі, який не дає змогу російському морському десанту висадитися у районі Одеси та Миколаєва,

– зауважив Арестович.

Він також наголосив, що вранці 1 березня околиці Києва, який вчора був гарячою точкою, вкрив сніг. На допомогу також прийшов туман. Це не дозволяє ворогу почати наполегливий штурм української столиці.

Арестович про допомогу погоди: дивіться відео

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