Об очередных успехах рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, российские оккупанты хотят наступать на Славянск и активизировались возле Попасной.

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Группировка под Попасной пришла в радостное движение. У них была отчаянная задача все-таки перерезать трассу "Бахмут – Лисичанск". Эту фразу я уже 60 дней подряд говорю. Потому что они снова радостно "выгребли" на этом направлении,

– говорит он.

По словам Арестовича, в этот раз была опасность, потому что российские захватчики почти к трассе подошли. Он предположил, что они считали это, вероятно, "ужасным успехом".

"Но сразу же налетели на встречные украинские удары и там завязались бои на оттеснение кто кого", – объяснил Арестович.

Он заверил, что даже если они нам трассу и перережут, это небольшая проблема. Там есть пути, по которым можно снабжать наших военных. Но эта вражеская группировка все же наступает на Бахмут и Покровск, пытается отрезать наших.

Последние новости с поля боя

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в регионе основные бои сейчас продолжаются в районе Северодонецка и Лисичанска. При этом Лисичанск полностью контролирует Украина. При этом от массированных обстрелов российских оккупантов страдают все свободные населенные пункты области. Самая горячая точка – это до сих пор Северодонецк. Эвакуация в Луганской области продолжается несмотря на все. Но людей вывозят только из Лисичанска и Горной общины.

Гайдай также подтверждал, что трассу "Лисичанск – Бахмут" не контролируют российские военные, но ее постоянно обстреливают, дорога не проездная. При этом Генштаб в вечерней сводке за 17 июня также сообщил об успехах наших войск. Например, российские оккупанты хотели обнаружить слабые места в обороне ВСУ в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток. Они задействовали диверсионно-разведывательные группы, но украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел.

Также на Донбассе, где продолжаются интенсивные бои, наши воины отбили несколько штурмов врага. Оккупанты отошли со значительными потерями. Украинские защитники успешно отразили штурм в районах Сиротино и Метелкино. Противник отошел с потерями на ранее занимаемые позиции. А еще российские оккупанты еще раз вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Кодема, но все из них – безуспешные. Оккупанты понесли потери и отошли.

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