Про чергові успіхи розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, російські окупанти хочуть наступати на Слов'янськ і активізувалися біля Попасної.

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Уруповання під Попасною прийшло в радісний рух. У них було відчайдушне завдання все таки перерізати трасу "Бахмут – Лисичанськ". Цю фразу я вже 60 днів підряд кажу. Тому що вони знову радісно "вигребли" на цьому напрямку,

– каже він.

За словами Арестовича, цього разу була небезпека, бо російські загарбники майже до траси підійшли. Він припустив, що вони вважали це, мабуть, "жахливим успіхом".

"Але одразу налетіли на зустрічні українські удари й там зав'язались бої на відтіснення хто кого", – поянив Арестович.

Він запевнив, що навіть якщо вони нам трасу й переріжуть, то це невелика проблема. Там є шляхи, по яких можна постачати наших військових. Але це вороже угруповання все ж таки наступає на Бахмут та Покровськ, намагається відрізати наших.

Останні новини з поля бою

За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у регіоні основні бої зараз тривають в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. ПРи цьому Лисичанськ повністю контролює Україна. від масованих обстрлів російських окупантів потерпають всі вільні населені При цьому від самованих обстрілів російських окупантів потерпають всі вільні населені пункти області. Найгарячіша точка – це досі Сєвєродонецьк. Евакуація на Луганщині триває попри все. Але людей вивозять тільки з Лисичанська та Гірської громади.

Гайдай також підтверджував, що трасу "Лисичанськ – Бахмут" не контролюють російські військові, але її постійно обстрілюють, дорога не проїзна. При цьому Генштаб у вечірньому зведенні за 17 червня також повідомив про успіхи наших військ. Наприклад, російські окупанти хотіли виявити слабкі місця в обороні ЗСУ в районах Дементіївки, Рубіжного та П'ятихаток. Вони задіяли диверсійно-розвідувальні групи, але українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов.

Також на Донбасі, де зараз тривають інтенсивні бої, наші воїни відбили кілька штурмів ворога. Окупанти відійшли зі значними втратами. Українські захисники успішно відбили штурм в районах Сиротиного та Метьолкіного. Противник відійшов з втратами на раніше займані позиції. А ще російські окупанти вкотре вели штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема, але всі з них – без успіху. Окупанти зазнали втрат і відійшли.

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