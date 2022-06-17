Про нові успіхи наших воїнів повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Нам вдалось розгромити російську диверсійно-розвідувальну групу.

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Росіяни поплатились за розвідку наших позицій

Як повідомив Генштаб, російські окупанти хотіли виявити слабкі місця в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П'ятихаток. Тому й задіяли диверсійно-розвідувальні групи.

Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив,

– кажуть у Генштабі.

Схожий розвиток подій чекає на кожного окупанта, який прийшов на нашу землю.

Новини з фронту: основне

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляв, що ЗСУ в Запорізькій та Херсонській областях впевнено рухаються у бік тимчасово окупованих територій та відсувають лінію зіткнення. За його словами, на Херсонщині українській військові перебувають вже на 10 – 15-кілометровій відстані від обласного центру, а на Запоріжжі просунулися на 5 – 10 кілометрів. При цьому ворог зазнає суттєвих втрат. Зокрема, за останні кілька днів на Херсонському та Запорізькому напрямках українські військові ліквідували гвинтокрил та російську артилерію "Акація".

Також за зведенням Генштабу на вечір 17 червня стало відомо, що й на інших напрямках росіяни мають втрати. Зокрема, на Донбасі наші воїни успішно відбили одразу кілька штурмів російських загарбників. Українські захисники успішно відбили штурм в районах Сиротиного та Метьолкіного. Противник відійшов з втратами на раніше займані позиції. Також наші воїни вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм поблизу Гірського. Ворог вкотре вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема, але всі з них – без успіху. Окупанти зазнали втрат і відійшли.

Одна з ще одних великих перемог на сьогодні – звільнення Дмитрівки у Харківській області. Під тиском українських воїнів російським загарбникам довелося відступити. Селище розташоване на одному з основних напрямків боротьби – Ізюмському районі Харківщини. ЗСУ мають намір звільнити всю українську землю. Тому рано чи пізно наші воїни будуть просуватися далі.

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