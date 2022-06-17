ЗСУ зупинили кілька ворожих штурмів на Донбасі
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Так, за оперативною інформацією, українські захисники успішно відбили штурм в районах Сиротиного та Метьолкіного. Противник відійшов з втратами на раніше займані позиції.
Також наші воїни вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм поблизу Гірського. Ворог вкотре вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема, але всі з них – без успіху. Окупанти зазнали втрат і відійшли.
Крім того, російські війська здійснили перегрупування, й за підтримки артилерії спробували штурмові дії неподалік Ниркового. Збройні Сили України вогнем змусили їх передумати, тому зараз ворог точно займається підрахуванням своїх втрат.
Втрати ворога від початку війни:
Українців, які захищають від навали російської армії, аж ніяк не менше, і виконують свою роботи вони так само бездоганно. Наші захисники та захисниці щодня нищать особовий склад росіян та їхню військову техніку. З 24 лютого українські військові знищили 33 150 росіян. Також вони спалили 1 456 танків та чимало іншої техніки.
Загальні втрати ворога у повномасштабній війні станом на 17 червня:
- особового складу близько – 33 150 (+200 за минулу добу) осіб ліквідовано;
- танків – 1 456 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 233 (+3) одиниць;
- засобів ППО – 97 (+0) одиниць;
- літаків – 215 (+2) одиниць;
- гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2),
- крилатих ракет – 129 (+0),
- кораблів / катерів – 13 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;
- спеціальної техніки – 55 (+0).
У Генеральному штабі Збройних Сил України підкреслили, що найбільших втрат росіяни впродовж доби зазнали на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ ворога.
Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.
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