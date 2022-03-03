Соответствующую информацию спасатели обнародовали 3 марта. О повреждениях сообщили на восьмой день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Видео момента и первых минут после взрыва в Чернигове

Орки повредили 40 домов в Попасной

В результате обстрела города Попасная повреждено около 40 частных жилых домов, 1 многоэтажный дом. Предварительная информация – 1 погибший, 5 травмированных. Информация уточняется,

– написали спасатели.

Также в Луганской области ДПРЧ-64 города Лисичанск Северодонецкого района осуществляет подвоз технической воды для санитарно-бытовых нужд областной детской больницы.

Более того, известно, что ГСЧС привлекли к ликвидации последствий обстрелов, тушения пожаров и оказания помощи пострадавшему населению 307 спасателей и 71 единица специальной пожарно-спасательной техники.

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