Відповідну інформацію рятувальники оприлюднили 3 березня. Про пошкодження повідомили на восьмий день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Відео моменту і перших хвилин після вибуху в Чернігові

Орки пошкодили 40 будинків у Попасній

Внаслідок обстрілу міста Попасна пошкоджено близько 40 приватних житлових будинків, 1 багатоповерховий будинок. Попередня інформація – 1 загиблий, 5 травмованих. Інформація уточнюється,

– написали рятувальники.

Також на Луганщині ДПРЧ-64 міста Лисичанськ Сєвєродонецького району здійснює підвіз технічної води для санітарно-побутових потреб обласної дитячої лікарні.

Ба більше, відомо, що ДСНС залучили до ліквідації наслідків обстрілів, гасіння пожеж та надання допомоги постраждалому населенню 307 рятувальників та 71 одиниця спеціальної пожежно-рятувальної техніки.



Що взяти з собою в сховище / Інфографіка 24 каналу



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!