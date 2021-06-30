По словам энергетиков, попасть на возведенную за канадские деньги СЭС можно только через заводскую проходную. Местные жители вспомнили, как власть публично поблагодарила канадцев за созданную солнечную станцию, однако впоследствии инвесторов оставили на произвол судьбы.

"Люди вложили сюда миллионы долларов, после чего все пропиарились, рассказали, как мы помогаем зарубежным инвесторам. А сейчас их оставили один на один с этим беспорядком", – отметил предприниматель Анатолий Тульчинский.

По словам активиста и участника боевых действий Владимира Федорова, воины, когда шли воевать за Украину, хотели, чтобы эта страна была правовой и более привлекательной. "Ничего не меняется, топчемся на месте", – подчеркнул он.

Канадцы судятся с заводом Игоря Коломойского в Апелляционном суде Киева. Как отметили представители СЭС, за 15 месяцев после остановки станции компания понесла убытки на 1,5 миллиона евро. При этом, персонал на время вынужденной остановки не увольняли и оплатили 1,5 миллиона гривен налогов.

Правозащитник и юридический советник TransparencyInternationalUkraine Мария Полоз рассказала, что это был первый канадский инвестор в рамках соглашения о зоне свободной торговли с Канадой. В руководстве фирмы заявили, что есть также давление и попытки заставить их перепродать эту станцию ​​за меньшие средства. Тогда эта ситуация может выглядеть как рейдерская.

Никопольчане призывают власти вмешаться в ситуацию и защитить инвесторов, ведь в городе много заброшенных объектов. Учитывая печальный канадский опыт, ни один инвестор не захочет в дальнейшем вкладывать деньги в обновление и строительство предприятий. В мэрии вместо этого отметили, что это не их компетенция.

Как пояснила местный чиновник, договориться и пытаться договориться – разные вещи. "Он ничего не знает и говорит – это не его компетенция в этом вопросе", – отметила она.

"И причина – коррупция, ни один инвестор сюда не придет. И поэтому я сейчас призываю всех должностных лиц, начиная от местной власти Никополя, губернатора Днепропетровщины, заканчивая офисом Президента вмешаться и выступить арбитром. Нейтралитет власти равен подыгрыванию рейдерам", – заявил председатель общественной организации "Единство и развитие" Михаил Поперешнюк.

Сейчас жители Никополя, как и потенциальные инвесторы, ожидают, кто победит: канадцы, которые вложили деньги в строительство СЭС, или украинский олигарх. От этого будет зависеть дальнейшее развитие города и возможность привлекать новых инвесторов.