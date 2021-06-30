За словами енергетиків, потрапити на зведену за канадські гроші СЕС можна лише через заводську прохідну. Місцеві жителі пригадали, як влада публічно дякувала канадцям за зведену сонячну станцію, однак згодом інвесторів залишили напризволяще.

"Люди вклали сюди мільйони доларів, після чого всі пропіарились, розповіли, як ми допомагаємо закордонним інвесторам. А зараз їх залишили сам на сам з цим безладом", – зауважив підприємець Анатолій Тульчинський.

За словами активіста та учасника бойових дій Володимира Федорова, воїни, коли йшли воювати за Україну, хотіли, щоб ця країна була правовою і більш привабливою. "Нічого не змінюється, топчемось на місці", – наголосив він.

Канадці судяться із заводом Ігоря Коломойського у Апеляційному господарському суді Києва. Як зазначили представники СЕС, за 15 місяців після зупинки станції компанія зазнала збитків на 1,5 мільйона євро. При цьому, персонал на час вимушеної зупинки не звільняли і сплатили 1,5 мільйона гривень податків.

Правозахисниця та юридична радниця TransparencyInternationalUkraine Марія Полоз розповіла, що це був перший канадський інвестор в рамках угоди про зону вільної торгівлі з Канадою. У керівництві цієї фірми заявили, що є також тиск і спроби змусити їх перепродати цю станцію за менші кошти. Тоді ця ситуація може виглядати як рейдерська.

Нікопольчани закликають владу втрутитися у ситуацію і захистити інвесторів, адже в місті багато покинутих об'єктів. Зважаючи на сумний канадський досвід, жодний інвестор не захоче надалі вкладати гроші в оновлення та зведення підприємств. У мерії натомість наголосили, що це не їхня компетенція.

Як пояснила місцева чиновниця, домовитись та намагатись домовитись – різні речі. "Він нічого не знає і говорить – це не його компетенція у цьому питанні", – зауважила вона.

"І причина – корупція, жоден інвестор сюди не прийде. І тому я зараз закликаю всіх посадових осіб, починаючи від місцевої влади Нікополя, губернатора Дніпропетровщини, закінчуючи офісом Президента, втрутитися і виступити арбітром. Нейтралітет влади дорівнює підіграванню рейдерам", – заявив голова громадської організації "Єдність і розвиток" Михайло Поперечнюк.

Наразі мешканці Нікополя, як і потенційні інвестори, очікують, хто ж переможе: канадці, які вклали гроші у зведення СЕС, чи український олігарх. Від цього залежатиме подальший розвиток міста та можливість залучати нових інвесторів.