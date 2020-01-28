Пополнение в списке пленных: оккупанты на Донбассе хвастаются, что поймали украинскую "шпионку"

В оккупированном Луганске пророссийские боевики задержали украинку Марину Недодаеву. Это – мама 8 детей, проживающая в Станично-Луганском районе. Ранее о том, что женщина пропала, сообщали ее знакомые.

Видео с задержанной Недодаевой обнародовали пророссийские боевики. Запись сначала появился на сайте так называемого "Министерства национальной безопасности ЛНР".

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В ролике напуганная женщина заявляет, что ее завербовали сотрудники СБУ. О каждом своем визите в Луганск она якобы должна им сообщать. В оккупированный город женщина ездит к двум своим старшим дочерям, 6 других детей и сама Марина живут на подконтрольной Украине территории.



Объявление о розыске Марины Недодаевой в соцсетях / скриншот

Кроме того, женщина на видео рассказала, что СБУ применяла силу, чтобы заставить ее работать на них.

На самом деле, скорее всего, именно пророссийские боевики применяли к женщине пытки, чтобы заставить говорить уже давно известный текст о "шпионах", "диверсантах" и других "злоумышленниках" с украинской стороны.

К слову, об исчезновении Марины Недодаевой стало известно 16 января, ее разыскивали знакомые и родственники в соцсетях. Оккупанты только через 12 дней сумели признать: они схватили многодетную маму и удерживают в плену.

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