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      Поповнення у списку полонених: окупанти на Донбасі хваляться, що спіймали українську "шпигунку"

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      Марина Недодаєва / скріншот із відео

      В окупованому Луганську проросійські бойовики затримали українку Марину Недодаєву. Це – мама 8 дітей, яка проживає у Станично-Луганському районі. Раніше про те, що жінка пропала, повідомляли її знайомі.

      Відео з затриманою Недодаєвою оприлюднили проросійські бойовики. Запис спочатку з’явився на сайті так званого "Міністерства національної безпеки ЛНР".

      Тим часом: Звільнені з полону дали свідчення на 14 кримінальних справ проти бойовиків

      У ролику налякана жінка заявляє, що її завербували співробітники СБУ. Про кожен свій візит до Луганська вона начебто повинна їх повідомляти. В окуповане місто жінка їздить до двох своїх старших доньок, 6 інших дітей та сама Марина мешкають на підконтрольній Україні території.


      Оголошення про розшук Марини Недодаєвої у соцмережах/ скріншот

      Окрім того, жінка на відео розповіла, що СБУ застосовувала силу, аби змусити її працювати на них.

      Насправді, найімовірніше, саме проросійські бойовики застосовували до жінки тортури, аби змусити говорити вже давно відомий текст про "шпигунів", "диверсантів" та інших "зловмисників" з української сторони.

      До слова, про зникнення Марини Недодаєвої стало відомо 16 січня, її розшукували знайомі та родичі у соцмережах. Окупанти аж через 12 днів зуміли визнати: вони схопили багатодітну маму та утримують у полоні.

      Недодаєва розповідає про вербування з боку СБУ: відео

       

      Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Українці в полоні РФ Заручники
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