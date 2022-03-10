Защитники успешно отбирают у российских захватчиков военную технику. Однако с грузовиками, которые используются в пользу врага, украинцы тоже знают, что делать.

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На Буковине конфисковали фуры на российских номерах

В Ивано-Франковской области 9 марта таможенная служба конфисковала 3 грузовика на российских номерах.

Ранее эти фуры пополняли склады оккупанта, теперь они будут помогать украинскому войску и населению.

– отметили в ОВА.

На Буковине конфисковали 3 фуры на российских номерах / Черновицкая ОВА

Вскоре фуры наполнят гуманитарной помощью, которая так необходима сейчас в прифронтовых городах и селах.



Ими будут перевозить гумпомощь / Черновицкая ОВА

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Черновицкой области у нетрезвых водителей конфисковали 14 автомобилей: их передали на нужды обороны Украины.

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