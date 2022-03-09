Трофейную российскую технику, которая маркирована нацистским символом Z, уже украинизировали: на нее нанесли сине-желтую символику и установили наши флаги.

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Среди захваченной техники, которая теперь будет служить на благо Украины, – две боевые машины десанта (БМД), авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С" и грузовик КамАЗ.

Захваченная у оккупантов техника стала украинской: смотрите видео

Отметим, что уже несколько дней в Николаеве идут ожесточенные бои. Захватчики пытаются прорваться в город, но наши защитники дают им достойный отпор. В итоге российские солдаты целыми группами сдаются в плен.

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