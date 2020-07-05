В Российской Федерации состоялось голосование за поправки в конституцию. Члены избирательных комиссий делали всевозможные махинации, чтобы Путина объявили "вечным царем". Однако деньги за дополнительные рабочие дни не получили.

Об этом в новом видеоблоге "Честная политика" на 24 канале рассказал журналист Иван Яковина. По его словам, результаты голосования за поправки в конституцию даже примерно не соответствуют действительности.

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По его словам, вбросы бюллетеней были настолько массовыми, что один такой случай попал на камеру государственного телевидения Мордовии, которое снимало сюжет про "честные выборы". Там видно, как рука в синей перчатке запихивает в ящик стопку бюллетеней.

"Это было не голосование, а какое-то адское, кривое и уродливое шапито без всяких правил, которое длилось целую неделю", – сказал журналист.

То, насколько лживым было это действо, подчеркивает одна милая деталь. Вишенка на торте – Путин кинул тех самых членов избиркомов, которые целую неделю ради него обманывали своих сограждан. Им не заплатят за дополнительные рабочие дни на участках. То есть они целую неделю дурили абсолютно бесплатно. С чем я их и поздравляю,

– отметил Яковина.

Он добавил, что при честном подсчете Владимир Путин "с треском проиграл бы это голосование".

Поправки к конституции РФ: что известно

С 25 июня по 1 июля россияне голосовали за поправки к конституции РФ.

Одним из главных пунктов является "обнуление" президентских сроков. Это позволит Путину оставаться у власти до 2036 года.

По официальным данным, поправки поддержали 78% россиян, против выступили 21%.

против выступили 21%. Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды.

В частности, возможность проголосовать дважды. Компания "НЕТ!" обнародовала результаты экзитполов: в Москве за поправки проголосовали 44,91%, против – 54,89%, в Петербурге за – 36,69%, а против – 63,07%.

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