У Російській Федерації відбулось голосування за поправки до конституції. Члени виборчих комісій робили різноманітні махінації, аби Путіна оголосили "вічним царем". Однак гроші за додаткові робочі дні не отримали.

Про це в новому відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі розповів журналіст Іван Яковина. Він зазначив, що результати голосування за поправи до конституції навіть приблизно не відповідають дійсності.

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За його словами, вкидання бюлетенів були настільки масовими, що один такий випадок потрапив на камеру державного телебачення Мордовії, яке знімало сюжет про "чесні вибори". Там видно, як рука в синій рукавичці запихає в ящик стопку бюлетенів.

"Це було не голосування, а якесь пекельне, криве і потворне шапіто без жодних правил, яке тривало цілий тиждень", – сказав журналіст.

Те, наскільки брехливим було це дійство, підкреслює одна мила деталь. Вишенька на торті – Путін кинув тих самих членів виборчкомів, які цілий тиждень заради нього дурили своїх співгромадян. Їм не заплатять за додаткові робочі дні на ділянках. Тобто вони цілий тиждень дурили абсолютно безкоштовно. З чим я їх і вітаю,

– наголосив Яковина.

Він додав, що при чесному підрахунку Володимир Путін "з тріском програв б це голосування".

Поправки до конституції РФ: що відомо

З 25 червня по 1 липня росіяни голосували за поправки до конституції РФ.

Одним з головних пунктів є "обнулення" президентських термінів. Це дозволить Путіну залишатися при владі до 2036 року.

За офіційними даними, поправки підтримали 78% росіян , проти виступили 21%.

, проти виступили Журналісти неодноразово фіксували порушення під час голосування . Зокрема, можливість проголосувати двічі.

. Зокрема, можливість проголосувати двічі. Компанія "НЕТ!" оприлюднила власні результати екзит-полів: у Москві за поправки проголосували 44,91%, проти – 54,89%; у Петербурзі за – 36,69%, а проти – 63,07%.

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