Об этом в эфире 24 канала заявил экс-советник генпрокурора и экс-глава комиссии Государственного бюро расследований Александр Леменов.

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По его словам, до войны в Украине у России было всего 1,5% – 1,7% мирового ВПП. Россияне ничего не генерируют, только продают нефть, газ и уголь.

Для России это почти 60% поступлений в бюджет. Так что энергетическое эмбарго привело бы к настоящему концу России, как объяснил экс-советник генпрокурора.

Я более чем убежден, что Россия подавится Украиной. Это конец России как империи. Попробовали съесть – и поперхнулись,

– подчеркнул Леменов.