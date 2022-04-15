Про це в ефірі 24 каналу заявив ексрадник генпрокурора та ексглава комісії Державного бюро розслідувань Олександр Лємєнов.

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За його словами, до війни в Україні у Росії було всього 1,5% – 1,7% світового ВПП. Росіяни нічого не генерують, лише продають нафту, газ та вугілля.

Для Росії – це майже 60% надходжень до бюджету. Тож енергетичне ембарго призвело б до справжнього кінця Росії, як пояснив ексрадник генпрокурора.

Я більш ніж переконаний, що Росія вдавиться Україною. Це кінець Росії, як імперії. Спробували з'їсти – і поперхнулись,

– підкреслив Лємєнов.

Водночас він додав, що Росія – не імперія, а "країна-безноколонка з ядерною зброєю".