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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Популизм в действии: рейтинг Трампа бьет рекорды

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Президента США Дональд Трамп
Президента США Дональд Трамп

Политику президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа поддерживают 45% американцев, что стало рекордным показателем для него.

Об этом свидетельствуют опросы, проведенные аналитическим агентством Gallup.

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Эксперты считают, что рост рейтинга Трампа связан с его встречей с Ким Чен Ыном. Сообщается, что рейтинг в 45% является рекордным для Трампа. Такой показатель поддержки был у действующего президента США после инаугурации в начале 2017 года.

Трамп также имеет рекордную для себя поддержку среди республиканцев – 90%. Он уже имел такую поддержку однопартийцев в январе 2018 года.

Опрос проводился 11-17 июня по телефону, в нем приняли участие более 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность составляет 3%. Напомним, комитет разведки США не нашел никаких доказательств того, что президентская кампания Дональда Трампа в 2016 году имела связи с Россией. Однако представители Демократической партии, находящиеся в оппозиции к Трампа, с таким выводом не согласны.

Теги: Новости политики Новости США рейтинги Дональд Трамп социологическое исследование
Источник: 24 Канал
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