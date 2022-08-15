Обычно открытие почти столетней дамбы реки происходит под музыку финского композитора Яна Сибелиуса. Но вместо этого звучит украинский гимн.
Обратите внимание Киев – до сих пор цель агрессора, но захватить столицу сейчас враг не способен, – Кличко
Гимн Украины звучит в одной из самых популярных достопримечательностей Финляндии
С конца июля город Иматра начал шоу по исполнению государственного гимна Украины в знак протеста против российского вторжения,
– говорится в сообщении.
Дамба на реке Иматранкоски – это популярная достопримечательность, особенно среди российских туристов. Даже императрица Екатерина Вторая посетила Иматранкоски в 1772 году.
В соседнем городе тоже звучит украинский гимн
В Лаппеенранте каждый вечер звучит украинский национальный гимн над городской ратушей с видом на торговые центры, популярные среди российских туристов.
Цель состоит в том, чтобы выразить решительную поддержку Украине и осудить агрессивную войну,
– мэр города.
Финляндия имеет общую 1300-километровую восточную границу с россией. Страна готовится ограничить туристические визы для граждан страны-агрессора.
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