Обычно открытие почти столетней дамбы реки происходит под музыку финского композитора Яна Сибелиуса. Но вместо этого звучит украинский гимн.

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Гимн Украины звучит в одной из самых популярных достопримечательностей Финляндии

С конца июля город Иматра начал шоу по исполнению государственного гимна Украины в знак протеста против российского вторжения,

– говорится в сообщении.

Дамба на реке Иматранкоски – это популярная достопримечательность, особенно среди российских туристов. Даже императрица Екатерина Вторая посетила Иматранкоски в 1772 году.

В соседнем городе тоже звучит украинский гимн

В Лаппеенранте каждый вечер звучит украинский национальный гимн над городской ратушей с видом на торговые центры, популярные среди российских туристов.

Цель состоит в том, чтобы выразить решительную поддержку Украине и осудить агрессивную войну,

– мэр города.

Финляндия имеет общую 1300-километровую восточную границу с россией. Страна готовится ограничить туристические визы для граждан страны-агрессора.

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