Зазвичай відкриття майже столітньої дамби річки відбувається під музику фінського композитора Яна Сібеліуса. Але наразі замість неї звучить український славень.

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Гімн України звучить в одній з найпопулярніших пам'яток Фінляндії

З кінця липня місто Іматра розпочало шоу з виконання державного гімну України на знак протесту проти російського вторгнення,

– мовиться в повідомленні.

Дамба на річці Іматранкоскі – це популярна пам'ятка, особливо серед російських туристів. Навіть імператриця Катерина Друга відвідала Іматранкоскі в 1772 році.

У сусідньому місті теж звучить український славень

У Лаппеєнранті щовечора звучить український національний гімн над міською ратушею з видом на торгові центри, що популярні серед російських туристів.

Мета полягає в тому, щоб висловити рішучу підтримку Україні та засудити агресивну війну,

– мер міста.

Фінляндія має спільний 1300-кілометровий східний кордон з росією. Країна також готується обмежити туристичні візи для громадян країни-агресора.

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