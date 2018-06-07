Популярная авиакомпания планирует отказаться от самолетов с иллюминаторами

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates планирует отказаться от лайнеров с иллюминаторами. Emirates представила салон первого класса в новых лайнерах Boeing 777-300ER, где нет иллюминаторов.

Об этом сообщает ВВС.

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В издании отмечают, что пассажирам самолета предлагают смотреть в "виртуальные окна", на них будут транслировать, что происходит за бортом самолета при помощи установленных на обшивке самолета камер.

Президент компании Emirates Тим Кларк говорит, что трансляция "качественнее" за изображение, которое видит человеческий глаз. Он убежден, что такой шаг оптимизирует конструкцию самолетов.

В конструкции такого фюзеляжа без окон нет структурно слабых мест. Самолет становится легче, летит быстрее, выше, и расходует гораздо меньше топлива,

– говорит г-н Кларк.

Однако профессор британского Университета в Крэнфилде Грэм Брэйтуэйт убежден, что самолеты без окон могут быть опасны, ведь бортпроводникам в чрезвычайных ситуациях необходимо видеть собственными глазами, что происходит за бортом.

Однако в Европейском агентстве авиационной безопасности заявили, что не видят проблемы, чтобы "обеспечить такой же уровень безопасности, как в самолетах с иллюминаторами".