Популярна авіакомпанія планує відмовитися від літаків із ілюмінаторами

Одна з найбільших світових авіакомпаній "Emirates" планує відмовитися від лайнерів із ілюмінаторами. Натомість Emirates представила салон першого класу у нових лайнерах Boeing 777-300ER, де немає ілюмінаторів.

Про це повідомляє ВВС.

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У виданні зазначають, що пасажирам літака пропонують дивитися у "віртуальні вікна", на них транслюватимуть, що відбувається за бортом літака за допомогою встановлених на обшивці літака камер.

Президент компанії Emirates Тім Кларк каже, що трансляція "якісніша" за зображення, яке бачить людське око. Він переконаний, що такий крок оптимізує конструкцію літаків.

У конструкції такого фюзеляжу без вікон немає структурно слабких місць. Літак легшає, летить швидше, вище, і витрачає набагато менше палива,

– говорить пан Кларк.

Проте професор британського Університету Кренфілда Грем Брейтуейт переконаний, що літаки без вікон можуть бути небезпечні, адже бортпровідникам у надзвичайних ситуаціях необхідно бачити на власні очі, що відбувається за бортом.

Однак у Європейському агентстві авіаційної безпеки заявили, що не бачать проблеми, аби "забезпечити такий самий рівень безпеки, як у літаках із ілюмінаторами".