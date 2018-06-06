Сполучені Штати Америки ввели санкції проти української авіакомпанії

Сполучені Штати Америки внесли до списку антиіранських санкцій українську авіакомпанію "Дарт". Такий крок спричинений тим, що український перевізник співпрацював з іранською авіакомпанією Caspian Air.

Про це йдеться у повідомленні Федерального регістру США, передає Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що Caspian Air потрапив під санкції з огляду на підтримки Корпусу вартових ісламської революції шляхом перевезення персоналу і незаконних матеріалів, включаючи зброю, з Ірану до Сирії.

Офіційно санкції будуть надруковані 7 червня 2018 року.

Нагадаємо, у вересні 2017 року США вже вводили санкції проти українських авіакомпаній "Дарт" і "Хорс" за співпрацю з іранськими перевізниками.