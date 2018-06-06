Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинской авиакомпании

Соединенные Штаты Америки внесли в список антииранских санкций украинскую авиакомпанию "Дарт". Такой шаг вызван тем, что украинский перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air.

Об этом говорится в сообщении Федерального регистра США, передает Интерфакс-Украина.

Читайте также: Против стран, принимающих участие в строительстве "Северного потока-2", США готовят санкции , – СМИ

Отмечается, что Caspian Air попал под санкции с учетом поддержки Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и незаконных материалов, включая оружие из Ирана в Сирию.

Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года.

Напомним, в сентябре 2017 года США уже вводили санкции против украинских авиакомпаний "Дарт" и "Хорс" из-за сотрудничества с иранскими перевозчиками.