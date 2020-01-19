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      Популярные для отдыха острова будут бороться с алкоголизмом туристов

      8 Читати новину українською
      На Ібіці та Мальорці заборонять алкотури / booking.com/index.ru.html

      Испанская автономная область Балеарские острова приняла закон, запрещающий барные туры и "счастливые часы" на популярных среди туристов островах Ибица и Мальорка. Ограничения будут действовать на пляже Плая-де-Пальма и курорте Магалуф в Мальорке, а также в городе Сент-Энтони де Портмани на Ибице.

      Власти Балеарских островов пояснили, что приняли первый закон в Европе, призванный ограничить потребление алкоголя в туристических местах, сообщает BBC.

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      В частности, запрещается реклама барных туров (pub crawls) и проведение так называемых счастливых часов, когда алкоголь продается по акционным ценам. Места продажи алкогольных напитков должны быть закрыты с 21:30 до 8:00 по местному времени. При этом под полный запрет попали вендинговые автоматы, где можно приобрести алкоголь.

      А туристам, которые прыгают с балконов своих отелей в бассейны (так называемый balconing), теперь грозит ответственность.

      Местный бизнес обеспокоен тем, что введенные рядом Балеарских островов меры повредят местной экономике. Ведь за нарушение правил грозят штрафы до 600 тысяч евро или потеря лицензии на ведение предпринимательской деятельности на срок до 3 лет.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Алкоголь Отдых Путешествия
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