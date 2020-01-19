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      Популярні для відпочинку острови боротимуться з алкоголізмом туристів

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      На Ібіці та Мальорці заборонять алкотури / booking.com/index.ru.html

      Іспанська Автономна область Балеарські острови ухвалила закон, який забороняє барні тури та "щасливі години" на популярних серед туристів островах Ібіца та Мальорка. Обмеження діятимуть на пляжі Плая-де-Пальма та курорті Магалуф у Мальорці, а також у місті Сент-Ентоні де Портмані на Ібіці.

      Влада Балеарських островів пояснила, що схвалила перший закон у Європі, покликаний обмежити споживання алкоголю в туристичних місцях, повідомляє BBC.

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      Зокрема, забороняється реклама барних турів (pub crawls) та проведення так званих щасливих годин, коли алкоголь продається за акційними цінами. Місця продажу алкогольних напоїв повинні бути зачиненими з 21:30 до 8:00 за місцевим часом. При цьому під цілковиту заборону потрапили вендингові автомати, де можна придбати алкоголь.

      А туристам, які стрибають із балконів своїх готелів у басейни (так званий balconing), тепер загрожує відповідальність.

      Місцевий бізнес стурбований тим, що введені низкою Балеарських островів заходи зашкодять місцевій економіці. Адже за порушення правил загрожують штрафи до 600 тисяч євро або втрата ліцензії на ведення підприємницької діяльності на строк до 3 років.

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      18 січня
      1803
      Автор: Северин Трач
      Теги: Подорожі Відпочинок Алкоголь
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