Популярные российские исполнители выступили в оккупированном Луганске: фото

Российская группа "Челси" и бывший вокалист группы Hi-Fi Митя Фомин выступили с концертом в оккупированном Луганске.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает "Апостроф".

Читайте также: Российский рэпер Мот из базы "Миротворца" запланировал концерты в Киеве и Харькове

"Челси" и Фомин выступили в луганском дворце культуры имени Ленина с концертом, посвященным Международному женскому дню.

Группа "Челси" на концерте в оккупированном Луганске

После выступления Фомин отметил, что давно ждал этой поездки, а обстановка в Луганске, по его мнению, "несколько мятежная", хотя и "спокойная".

Митя Фомин выступил в Луганске

Напомним, российскому певцу, бывшему участнику группы Hi-Fi Мите Фомину запретили въезд в Украину на три года в июле 2017 после его слов о том, что Крым русский.