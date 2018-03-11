Популярні російські виконавці виступили в окупованому Луганську: фото
Російська група "Челсі" та колишній вокаліст групи Hi-Fi Мітя Фомін виступили з концертом в окупованому Луганську.
Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє "Апостроф".
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"Челсі" та Фомін виступили в луганському палаці культури імені Леніна з концертом, присвяченому Міжнародному жіночому дню.
Група "Челсі" на концерті в окупованому Луганську
Після виступу Фомін зазначив, що давно чекав цієї поїздки, а ситуація в Луганську, на його думку, "дещо бунтівна", хоча і "спокійна".
Мітя Фомін виступив у Луганську
Нагадаємо, російському співакові, колишньому учаснику гурту Hi-Fi Міті Фоміну заборонили в’їзд в Україну на три роки у липні 2017 року після його слів про те, що Крим російський.
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