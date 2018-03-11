Популярні російські виконавці виступили в окупованому Луганську: фото

Російська група "Челсі" та колишній вокаліст групи Hi-Fi Мітя Фомін виступили з концертом в окупованому Луганську.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє "Апостроф".

Читайте також: Російський репер Мот з бази "Миротворця" запланував концерти в Києві та Харкові

"Челсі" та Фомін виступили в луганському палаці культури імені Леніна з концертом, присвяченому Міжнародному жіночому дню.

Група "Челсі" на концерті в окупованому Луганську

Після виступу Фомін зазначив, що давно чекав цієї поїздки, а ситуація в Луганську, на його думку, "дещо бунтівна", хоча і "спокійна".

Мітя Фомін виступив у Луганську

Нагадаємо, російському співакові, колишньому учаснику гурту Hi-Fi Міті Фоміну заборонили в’їзд в Україну на три роки у липні 2017 року після його слів про те, що Крим російський.