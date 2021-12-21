В Румынии на законодательном уровне планируется ввести правило об обязательной вакцинации работников на рабочих местах. Таким образом, планируют ограничить распространение коронавируса.

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Новые ограничения

Представители нового правительства предлагают ввести "зеленые сертификаты". Получить их смогут работники, прошедшие полный курс вакцинации, выздоровевшие от COVID-19 или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

Такое ограничение планируют ввести, если в течение 3 недель подряд уровень больных коронавирусом будет расти, а также увеличится количество смертей пациентов с COVID-19.

Справка. Осенью 2021 года в Румынии был самый большой всплеск заболеваний и смертей от коронавируса. Сейчас в стране подтвердили более 10 случаев заражения "Омикроном", поэтому власти ищут способы предотвратить распространение болезни.

По состоянию на декабрь 2021 года местным властям удалось вакцинировать только 40% населения страны. То есть только 7,7 миллионов человек из 19 миллионов получили 2 дозы вакцины от коронавируса.

Протесты в Бухаресте

В столице Румынии собрались на акцию антивакцинаторы. По информации журналистов, почти все они были без масок и размахивали в толпе национальными флагами.

Впоследствии десяток протестующих ворвались в дворик здания парламента. Некоторые пытались попасть внутрь админздания, но им помешали силовики.



В столице Румынии собрались на акцию антивакцинаторы / Фото 60m

Известно, что к ней присоединились сторонники румынской националистической партии AUR. Политсила призвала людей поддержать блокировку законопроекта о "зеленом сертификате" из-за "неконституционности".

В то же время, в министерстве здравоохранения Румынии сообщили, что цифровой сертификат нужно принять ради "интересов здоровья общественности". Он стремится также обеспечить "должное функционирование экономики".

Решение Минздрава Румынии связано с ожидаемой новой волной коронавируса на зимние праздники. Сотни тысяч людей вернутся домой из-за границы, так что риск распространения COVID-19 возрастет.

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