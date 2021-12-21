У Румунії на законодавчому рівні планують ввести правило про обов'язкову вакцинацію працівників на робочих місцях. У такий спосіб планують обмежити поширення коронавірусу.

До теми Румунія запроваджує нові правила в'їзду для туристів

Нові обмеження

Представники нового уряду пропонують запровадити "зелені сертифікати". Отримати їх зможуть працівники, які пройшли повний курс вакцинації, одужали від COVID-19 або мають негативний ПЛР-тест.

Таке обмеження планують ввести, якщо упродовж 3 тижнів поспіль рівень хворих на коронавірус зростатиме, а також якщо збільшиться кількість смертей пацієнтів з COVID-19.

Довідка. Восени 2021 року в Румунії був найбільший сплеск захворювань та смертей від коронавірусу. Зараз в країні підтвердили понад 10 випадків зараження Омікроном, тож влада шукає способів запобігти поширенню хвороби.

Станом на грудень 2021 року, місцевій владі вдалося вакцинувати лише 40% населення країни. Тобто лише 7,7 мільйона людей з 19 мільйонів отримали 2 дози вакцини від коронавірусу.

Протести в Бухаресті

У столиці Румунії зібралися на акцію антивакцинатори. За інформацією журналістів, майже усі вони перебували без масок та розмахували в натовпі національними прапорами.

Згодом десяток протестувальників увірвалися в дворик будівлі парламенту. Дехто намагався потрапити всередину адмінбудівлі, але їм завадили силовики.



У столиці Румунії зібралися на акцію антивакцинатори / Фото 60m

Відомо, що до події долучилися прихильники румунської націоналістичної партії AUR. Політсила закликала людей підтримати блокування законопроєкту про "зелений сертифікат" через "неконституційність".

Водночас у міністерстві охорони здоров'я Румунії повідомили, що цифровий сертифікат потрібно ухвалити заради "інтересів здоров'я громадськості". Він має на меті також забезпечити "належне функціонування економіки".

Рішення МОЗ Румунії пов'язане з очікуваною новою хвилею коронавірусу на зимові свята. Сотні тисяч людей повернуться додому з-за кордону, тож ризик поширення COVID-19 зросте.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини