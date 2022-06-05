Впрочем, как отметил в интервью "ДС" глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, даже когда ВСУ полностью выбьют врага с территории региона, риск повторных наступлений будет и дальше.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Россияне на Харьковщине наступают на нескольких направлениях и обстреливают мирные села

Оккупация Харькова – стратегическая задача России

Несмотря на деоккупацию отдельных регионов в Харьковской области, на протяжении последних двух недель все активнее обсуждают вероятность повторного наступления на областной центр региона. Олег Синегубов в свою очередь подчеркивает, что такие разговоры были всегда, а 24 февраля стало свидетельством того, что эти опасения были не зря.

"Мы понимаем, что враг не оставил своих попыток занять город Харьков, Харьковскую область. Мы понимаем, что это для него стратегическая задача", – отметил он.

По мнению главы ОВА, впоследствии россияне повторно попытаются прорваться в Харьков.

Попытка будет, мне кажется, еще не одна. Это зависит от готовности наших Вооруженных сил и от той общей военной ситуации, которую мы имеем на всех фронтах.

– делится прогнозами Синегубов.

Вместе с тем он призывает харьковчан не паниковать и подчеркивает: в ближайшее время масштабное вторжение и новая попытка взять Харьков маловероятны. Украинские военные и разведка считают, что у врага недостаточно ресурсов , чтобы готовить новый штурм.

Напомним , на сегодняшний день оккупирована 21 территориальная община. Всего в Харьковской области их 56.

Кафиры готовят новое наступление

Как сообщили в Генштабе ВСУ , россиян вытеснили по отдельным направлениям Харьковской области. Тем не менее, они продолжают взимать резервы и готовить новые наступления. По данным ведомства, враг планирует активизировать наступательные действия по направлениям населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск. К тому же кафиры предпринимают попытки наступления в направлениях Довгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье, также продолжается систематическое огневое влияние на позиции наших войск.

Синегубов добавил, что в течение 4 июня захватчики обстреляли деревню Циркуны. Из тяжелой артиллерии били по Дергачам и окрестным селам. Также известно об атаках в населённых пунктах Чугуевского района.

Путин анонсирует новые ракетные удары по Украине: детали в видео