Спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил, что ведомство недавно провело ряд важных спецопераций. В частности, беспрецедентное разоблачение сотрудников ФСБ, которые осуществляли хакерские атаки на государственные органы Украины.
К теме В России заявили о задержании сотни "украинских неонацистов"
Реакция СБУ на заявления России о задержании "неонацистов"
Поэтому российская сторона пытается во что бы то ни стало дискредитировать Службу безопасности,
– подчеркнул Дехтяренко.
Кроме того, по его словам, еще одна цель Кремля – поддержать уровень напряжения в информационном поле и создать видимость "работы" ФСБ для внутренней аудитории России.
В спецслужбе считают, что такие действия Москвы являются частью скоординированной информационной операции. Ее следует рассматривать исключительно как часть гибридной войны.
Результаты деятельности в отношении иностранных спецслужб
Пресс-секретарь ведомства также напомнил, что одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории Украины.
Только за 9 месяцев этого года мы выявили порядка 50 таких агентов,
– рассказал Дехтяренко.
Двоих из них поймали "на горячем", при попытке совершения диверсионно-террористических актов.
В СБУ подытожили, что и в дальнейшем будут системно противодействовать российским попыткам расшатать ситуацию внутри государства.
Сообщение Москвы об "украинских неонацистах"
- Ранее в федеральной службе безопасности России заявили о задержании в регионах 106 участников "украинской неонацистской группировки" "МКУ".
- По версии Москвы, двое из них якобы собирались нападать на образовательные учреждения. Еще трое были якобы администраторами интернет-сообществ и "проводили экстремистскую идеологию и призывали к насилию".
Кстати, Как Россия пытается оправдать аресты в оккупированном Крыму: смотрите видео