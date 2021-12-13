Речник СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що відомство нещодавно провело низку важливих спецоперацій. Зокрема, безпрецедентне викриття співробітників ФСБ, які здійснювали хакерські атаки на державні органи України.

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Реакція СБУ на заяви Росії про затримання "неонацистів"

Тому російська сторона намагається будь-що дискредитувати Службу безпеки,

– наголосив Дехтяренко.

Крім того, за його словами, ще одна мета Кремля – підтримати рівень напруги в інформаційному полі та створити видимість "ефективної роботи" ФСБ для внутрішньої аудиторії Росії.

У спецслужбі вважають, що такі дії Москви є частиною скоординованої інформаційної операції. Її слід розглядати винятково як частину гібридної війни.

Результати діяльності щодо іноземних спецслужб

Прессекретар відомства також нагадав, що одне з головних завдань СБУ – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України.

Лише за 9 місяців цього року ми викрили приблизно 50 таких агентів,

– розповів Дехтяренко.

Двох із них спіймали "на гарячому", під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів.

У СБУ підсумували, що й надалі будуть системно протидіяти російським спробам розхитати ситуацію всередині держави.

Повідомлення Москви про "українських неонацистів"

Раніше у федеральній службі безпеки Росії заявили про затримання в регіонах 106 учасників "українського неонацистського угруповання" "МКУ".

За версією Москви, двоє з них нібито збирались нападати на освітні установи. Ще троє були начебто адміністраторами інтернет-спільнот та "проводили екстремістську ідеологію і закликали до насильств".

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