Важнейшие новости Украины и мира за воскресенье, 5 сентября:

Здесь больше Военная техника, взрывы и стрельба: в столице Гвинеи попытка государственного переворота, – СМИ

Попытка госпереворота в Гвинее

Источник: Guineenews

На западе Африки – в Гвинее 6 сентября повстанцы сообщили о том, что захватили президента страны Альфу Конде. В подтверждение этой информации звучали многочисленные выстрелы. Силы восстания уже заявили о том, что ликвидируют конституцию Гвинеи.

По сообщениям СМИ, глава государства попал под арест спецназовцев, которых возглавляет Мамаду Думбуй. Также спецназ контролирует других государственных чиновников.



Президент в машине повстанцев / Фото с твиттера Subodh Kumar

Смотрите видео с Гвинеи, где идет захват власти:

Интересно! Официальные власти Гвинеи пока не подтверждает информацию о захвате президента. Говорят, атака повстанцев на дворец действительно была, но ее отбила охрана.

Завершение Паралимпиады в Токио

Источник: 24 канал

5 сентября в Токио завершились Паралимпийские игры – феерической церемонией на стадионе в столице Японии. Всего на соревнованиях разыграли 540 комплектов наград, за которые боролись представители 168 стран.

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Вечерний Токио озарили огни фейерверков, а затем церемония продолжилась музыкальным и театрализованным шоу.

Смотрите впечатляющие видео из Токио:

После этого на стадион вышли спортсмены из всех стран-участниц с национальными флагами. Украинским знаменосцем стал Василий Ковальчук. Флаг турнира передали Парижу – именно там состоится Олимпиада и Паралимпиада-2024.

Украина получила 98 медалей

Украинские паралимпийцы триумфально выступили на соревнованиях в Токио. В общем зачете наши спортсмены – на 6 месте – с 98 медалями. Из них 24 – золотых, 47 – серебряных и 27 – бронзовых.

Есть чем гордиться! Пловец Максим Крипак стал лучшим спортсменом Паралимпиады в Токио. Украинец получил сразу 7 медалей, 5 из них – золотые.

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Гибель украинского альпиниста

Источник: фейсбук Пласта

В Грузии, после поднятия на гору Тетнульд, погиб 36-летний Петр Борис из Львовщины. Мужчина был пластуном и больше всего любил странствовать. Борис погиб, уже покорив высоту в 4852 метра.

Петр Борис активно участвовал в "Пласте"

Глава наблюдательного совета "Пласт-НСОУ" Юрий Юзич написал о том, как жизнь погибшего альпиниста была связана с организацией.

Развивал Львовские округа "Пласта", чтобы сделать пластование доступным для простых сельских ребят в среде которых сам рос,

– написал Юзич.

Отметим, что жена Петра – Юлиана написала, что его гибель – несчастный случай. Предварительно вечер памяти за путешественником планируют на 11 сентября.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего Петра Бориса.

Марш за животных в десятках украинских городов

Источник: 24 канал

В 30 городах Украины провели Марш за защиту прав животных. Участники акций стремятся привлечь внимание к жестокости, с которой относятся к любимцам. Инициаторами мероприятия выступили UAnimals. Они выдвинули свои требования президенту Владимиру Зеленскому, а также Верховной Раде и правительству.

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Всеукраинский марш стартовал в столице в парке имени Тараса Шевченко. Туда пришли тысячи неравнодушных украинцев, а также и знаменитости – певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Многие участники акции взяли с собой и четвероногих.

Смотрите фото с акции / Фото Виктории Кутьиной, 24 канал: