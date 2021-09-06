Важнейшие новости Украины и мира за воскресенье, 5 сентября:
Здесь больше Военная техника, взрывы и стрельба: в столице Гвинеи попытка государственного переворота, – СМИ
Попытка госпереворота в Гвинее
Источник: Guineenews
На западе Африки – в Гвинее 6 сентября повстанцы сообщили о том, что захватили президента страны Альфу Конде. В подтверждение этой информации звучали многочисленные выстрелы. Силы восстания уже заявили о том, что ликвидируют конституцию Гвинеи.
По сообщениям СМИ, глава государства попал под арест спецназовцев, которых возглавляет Мамаду Думбуй. Также спецназ контролирует других государственных чиновников.
Президент в машине повстанцев / Фото с твиттера Subodh Kumar
Смотрите видео с Гвинеи, где идет захват власти:
Завершение Паралимпиады в Токио
Источник: 24 канал
5 сентября в Токио завершились Паралимпийские игры – феерической церемонией на стадионе в столице Японии. Всего на соревнованиях разыграли 540 комплектов наград, за которые боролись представители 168 стран.
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Вечерний Токио озарили огни фейерверков, а затем церемония продолжилась музыкальным и театрализованным шоу.
Смотрите впечатляющие видео из Токио:
После этого на стадион вышли спортсмены из всех стран-участниц с национальными флагами. Украинским знаменосцем стал Василий Ковальчук. Флаг турнира передали Парижу – именно там состоится Олимпиада и Паралимпиада-2024.
Украина получила 98 медалей
Украинские паралимпийцы триумфально выступили на соревнованиях в Токио. В общем зачете наши спортсмены – на 6 месте – с 98 медалями. Из них 24 – золотых, 47 – серебряных и 27 – бронзовых.
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Гибель украинского альпиниста
Источник: фейсбук Пласта
В Грузии, после поднятия на гору Тетнульд, погиб 36-летний Петр Борис из Львовщины. Мужчина был пластуном и больше всего любил странствовать. Борис погиб, уже покорив высоту в 4852 метра.
Петр Борис активно участвовал в "Пласте"
Глава наблюдательного совета "Пласт-НСОУ" Юрий Юзич написал о том, как жизнь погибшего альпиниста была связана с организацией.
Развивал Львовские округа "Пласта", чтобы сделать пластование доступным для простых сельских ребят в среде которых сам рос,
– написал Юзич.
Отметим, что жена Петра – Юлиана написала, что его гибель – несчастный случай. Предварительно вечер памяти за путешественником планируют на 11 сентября.
Марш за животных в десятках украинских городов
Источник: 24 канал
В 30 городах Украины провели Марш за защиту прав животных. Участники акций стремятся привлечь внимание к жестокости, с которой относятся к любимцам. Инициаторами мероприятия выступили UAnimals. Они выдвинули свои требования президенту Владимиру Зеленскому, а также Верховной Раде и правительству.
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Всеукраинский марш стартовал в столице в парке имени Тараса Шевченко. Туда пришли тысячи неравнодушных украинцев, а также и знаменитости – певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Многие участники акции взяли с собой и четвероногих.
Смотрите фото с акции / Фото Виктории Кутьиной, 24 канал: