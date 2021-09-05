По неподтвержденным данным некоторых журналистов, возможно в стране государственный переворот. Предварительно известно, что события в стране начали разворачиваться 5 сентября.
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В Гвинее слышны выстрелы, военные окружили президентский дворец
В столице страны, городе Конакри, очевидцы слышали мощные выстрелы. Кроме того, на улице возле президентского дворца заметили военных и колонны бронемашин.
Власти страны ничего не комментируют, поэтому официальной причины стрельбы пока нет. Правда по неподтвержденной информации некоторых журналистов вероятно речь может идти о госперевороте.
В Гвинее слышны выстрелы у президентского дворца: смотрите видео
Журналистка Самира Саулани написала в твитере, что коллега из столицы ей подтвердил информацию о выстрелах, военных и технике.
Подтверждает выстрелы, выезд военных автомобилей, инструкции оставаться в помещении (посольства сейчас предупреждают иностранных граждан оставаться там). Большая путаница, поэтому нельзя сказать, происходит ли попытка государственного переворота,
– отметила журналистка.
Более того, чиновник анонимно подтвердил, что предварительно известно – президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал в результате стрельбы. Больше он никаких деталей не сообщил.
Кроме того, источники среди местных военных пояснили, что под президентский дворец стянули большое количество солдат. Более того, – некоторым выдали тяжелое вооружение.
В столице Гвинеи раздаются выстрелы: смотрите видео
Некоторые источники сообщили о гибели 3 военных, но пока подтвержденной информации нет.
В Гвинее вероятно попытка госпереворота: смотрите карту расположения страны
Что этому предшествовало
- Президент Гвинеи Альфа Конде находится в должности уже 3 срок, то есть с 2010 года. Третий раз его переизбрали на фоне протестов в стране.
- Однако основу для долгого пребывания во власти он заложил ранее. В 2019 году он инициировал референдум. Из-за внешнего давления его отложили до 2020 года.
- И граждане поддержали предложения, поэтому срок пребывания на посту президента продлили, а для Конде – отменили ограничения на переизбрание.